水門案記者再出新書　披露25封美朝領袖信件

距離美國大選不足2個月，因揭發水門事件成名的《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德（Bob Woodward），將於9月再出版新書揭露總統特朗普領導白宮的內幕，當中更公開特朗普與北韓領袖金正恩25封從未公開過的私人信件。

新書名為《憤怒》（Rage，暫譯），將於9月15日上架，封面是特朗普的半邊臉大頭照，是伍德沃德第2本有關特朗普的作品。出版社西蒙‧舒斯特周三（12日）在網站亞馬遜公布新書大綱，包括講述特朗普如何應對新冠肺炎疫情、經濟災難和種族動盪。值得關注的是，新書披露美朝領導人關係，金正恩將二人的關係形容為「奇幻電影」（fantasy film），因為他們參與非一般的外交活動。

知情人士指，伍德沃德為發行新書與特朗普在白宮、電話及海湖莊園進行數十次訪問，亦花很多時間採訪第一手目擊者，並取得筆記、電子郵件、日記、機密文件等。77歲的伍德沃德前年推出名為《恐懼：特朗普在白宮》（Fear： Trump in the White House），描述白宮混亂情況、特朗普與下屬不和等。