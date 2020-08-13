報告︰特朗普團隊誤於中俄官媒YouTube頻道賣廣告

美國大選臨近，各方陣營都推動廣告攻勢加緊宣傳。但美國軟件安全公司研究報告發現，競逐連任的總統特朗普團隊，無意間竟在中國官媒及與俄羅斯政府有關的機構上賣廣告，變相將競選資金花在被視為美國對手的中俄機構之上。報告估計，有關情況是受Google旗下影片分享網站YouTube的功能所限，用戶難以控制廣告自動分配。

華盛頓軟件安全公司Omelas Inc.研究中俄政府相關頻道的2500條YouTube影片後，發現有22個特朗普競選陣營的廣告，在與中國政府有關的頻道上播放，包括中國環球電視網（CGTN）及中國國際廣播電台（CRI）。諷刺的是，特朗普政府在2月已將CGTN和CRI列為在美外交使團，直指它們是中共喉舌，而非獨立新聞機構，收緊對其限制。

另外，亦有39個特朗普競選陣營的廣告，出現在與俄羅斯政府相關的頻道之上，包括俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）。特朗普團隊的副新聞秘書扎格爾（Samantha Zager）回應指，團隊並無特意在上述YouTube頻道落廣告，強調使用YouTube自動廣告時，只能針對用戶的年齡、性別、地區等群組因素來分配。

Omelas的技術總監杜博（Ben Dubow）直指︰「這要麼是對YouTube的用法一無所知，要麼就是任由捐款人的錢落入北京或莫斯科的口袋。」Omelas亦有搜索特朗普對手、民主黨的總統參選人拜登的競選廣告，發現其團隊只有一個出現在CGTN阿拉伯頻道的廣告。

YouTube發言人回應時表示，特朗普團隊在CGTN頻道上賣的廣告只花了25美元（約195港元）。Google發言人則反駁指，有關報告搞錯了選民在某一頻道上看到競選廣告的原因，強調政客通常會在所有新聞頻道和向搖擺州的用戶賣廣告。Omelas的研究是在密蘇里州進行，Google指出該州正是關鍵搖擺州之一。