郵政署新改革被批拖慢郵政　特朗普拒批緊急資金

美國於新冠肺炎疫情陰霾下迎來選舉季，競逐連任的總統特朗普曾多次批評郵寄選票的可靠性。而特朗普盟友、新任郵政署長迪祖爾（Louis DeJoy）上月則以減省成本為由，調整郵政運作模式，導致至少18州派件減慢，引發外界質疑。特朗普周三（12日）表明，郵政署沒有足以負荷全民郵寄投票的資金，但同時拒絕撥款資助。

特朗普周三在疫情記者會上以成本高昂為由，表明不會向陷入財困的郵政署提供達285億美元（約2223億港元）緊急資金，也不會批出35億美元（約273億港元）的額外選舉資助。特朗普明言︰「他們（郵政署）沒有應付全民郵寄投票的資金。所以我想他們做不到了。他們是不是沒錢都會繼續做？」

新上的郵政署長迪祖爾是特朗普和共和黨的金主，曾捐款270萬美元（約2106萬港元）。英媒引述郵政署內部備忘錄指，迪祖爾下達的新指示要求，員工早上上班需即時出外派件，變相只能運送前一晚已分類好的包裹和信件，導致郵差一日內要折返再次取件。艾奧瓦州的工會批評，此舉消耗的人力比節省的工時更多，是得不償失。