進口港產貨須標中國製造　美海關澄清不影響評稅

美國政府周二（11日）更新指引，要求香港生產的進口貨標示原產地為中國。美國海關及邊防局（CBP）周三（12日）澄清，更改原產地標示不影響美國政府評稅，香港製造的貨品可繼續以國際標準化組織（ISO）的代碼「HK」為原產地通報。

華府更新指引後，CBP在網站說明新規的影響，解釋所有港產貨運到美國後若沒有標示為中國製造，都會被安置到港口的外國貿易區域（FTZ），按港口主管的指令更改原產地標示。同樣地，若貨物標示出錯亦會安排放在FTZ，按港口主管指令修改或移除相關標示，以符合美國法規。

關稅方面，CBP指新指引不會影響原產地評稅準則，所有香港製造的貨品應繼續按代號「HK」為原產地通報，亦不影響入境摘要申報，可按現行政策及規定報關。

中國商務部部長助理任鴻斌周四（13日）回應美國取消香港特殊待遇、暫停出口許可豁免等措施，批評美方嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，損人不利己。他指出，中方將積極採取措施，進一步加強內地與香港的經濟融合，在《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下進一步擴大開放，支持香港全面參與「一帶一路」建設，推進粵港澳大灣區建設，推進香港穩定繁榮和發展。