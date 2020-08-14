指惡意影響美國校園　美國務院將孔子學院列為外交使團

中美關係持續緊張之際，美國國務院周四（13日）宣布將孔子學院列為外交使團。美國國務院發言人發表聲明稱，此舉的目的，是要確認在美孔子學院的本質，乃由中國政府資助，被中共用作全球宣傳和惡意影響美國幼稚園、中小學、甚至大學校園的工具。

發言人又指，中國利用美國的開放，在美國進行大規模並有龐大資金支持的宣傳以及影響行動。美國採取今次措施，是希望確保美國的學生，接觸中國語言和文化的同時，不受到中共和其代理人的操弄。

美國東亞和太平洋事務助理國務卿史迪威周四在簡報會上表示，美國有約500間幼稚園及中小學與孔子學園有聯繫，另有65大學校園設有孔子學院。他表示，在美國的孔子學院不會被驅逐，但美國各大學須要加強監察孔子學院在大學內的行為；史迪威強調，政府不應侵擾學術交流。

機構一旦被美方列為外交使團之後，需遵守與駐美國使館和領事館類似的要求，包括向美方披露職員名單和人事任免，註冊在美的現有物業，以及在購買或出租物業前需要獲得批准。

在美國國務院作出今次舉措之前，近年已有不少國家質疑，孔子學院表面是在推廣中華文化和漢語學習，但實質上是由受中國政府資助用來「擴大政治影響力的計劃」的工具。例如瑞典國內所有孔子學院和課堂已在今年4月全部關閉，成為歐洲首個國家全面終止這項由中國政府資助的教育合作項目；德國亦有多間大學計劃關閉孔子學院，其中漢堡大學在今年7月證實為排除「政治影響和知識外流」的風險，決定在今年年底前結束與孔子學院的合作關係。澳洲新南威爾士省去年8月宣終止省內的孔子學院合作項目。

在美國，馬里蘭大學孔子學院是成立時間最長的孔子學院，但校方在今年1月已宣布，將在2019年至2020年學年結束前，關閉該校的孔子學院。今年5月，加州大學戴維斯分校也宣布從今年8月15日開始關閉其孔子學院。