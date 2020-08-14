新冠肺炎：紐約華埠感染率反彈　市政府逐個聯絡居民檢測

美國紐約市逐步解封後，新冠肺炎疫情出現反彈，市長白思豪周三（12日）表示，近期華人聚居的布魯克林日落公園（Sunset Park）社區感染率上升，而為防疫情進一步擴散，市政府爭取盡快為更多居民做病毒檢測，將從即日起在日落公園增設檢測點，並會向居民逐個打電話，同時與社區組織合作逐戶拜訪居民。

日落公園社區約有3萬8000戶居民，人口以華人及拉丁裔為主。白思豪說，過去兩周該區的檢測次數為3300次左右，共發現228宗確診病例，確診率有所提升，因此需要提高警惕。他表示，市府將在本周五（14日）前以電話聯繫所有居民，並從即日起開始逐戶敲門，告知民眾檢測的必要性及檢測資源。

白思豪表示，日落公園感染率上升的原因仍然未知，因此需要投入更多檢測資源找出更多感染者；他又指，感染者也未必都是社區居民，也可能有許多外地居民在此檢測，造成感染率上升。

有當地居民表示，在疫情受控後，主要購物街道重現人車爭路的情況，但很多人沒有正確地戴口罩，甚至有人或索性不戴；而居民都普遍認為全民檢測是正確做法。