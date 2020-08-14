新冠肺炎：研究指吸食電子煙青少年染疫率高達7倍

美國史丹福大學醫學院周二（11日）發表了研究報告，指出有吸食電子煙習慣的青少年，感染新冠肺炎病毒的機率，是不吸電子煙人士的5至7倍。

史丹福大學小兒科教授費爾謝爾（Bonnie Halpern-Felsher）對結果感到驚訝，她說：「我們預測吸食電子煙與新冠肺炎之間會有某種關聯，但最終得到的機率和顯著性，完全出乎我們的意料。」

今次是美國首次以全國人口為基礎，對年輕人吸電子煙與新冠肺炎之間的關係進行研究。研究對象是美國50州、哥倫比亞特區和三個屬地共4351名介乎13歲到24歲的少年人及青年人。

結果發現，吸電子煙人士感染新冠病毒的機率，是不吸電子煙者的5倍；而30天內同時吸電子煙和傳統香煙的人，感染新冠病毒的機率是不吸煙者的6.8倍。

報告指出吸電子煙提高感染新冠病毒風險的多個原因，包括電子煙會損害肺部，改變免疫系統，吸食者一旦接觸到病毒，會比較容易引發感染；此外，電子煙排出的煙霧也可能含有許多新冠病毒的飛沫；同時，許多吸食電子煙的社交習慣，包括手與口的接觸、與朋友共用電子煙、為了吐出煙霧而除掉口罩等，都屬高風險行為。