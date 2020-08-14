TikTok員工為保飯碗　擬打官司挑戰特朗普禁令

美國總統特朗普上周四（6日）簽署行政命令，禁止美企45天後與影片分享程式TikTok的母公司字節跳動交易。美媒周四（13日）報道，面臨飯碗不保的美國TikTok員工，正打算將特朗普政府告上法庭，指有關行政命令違憲。

代表TikTok員工的律師戈德溫（Mike Godwin）說，TikTok員工提出的爭論點雖然與母公司相同，但員工與字節跳動可能發起的法律挑戰是分頭進行。戈德溫表示，美國TikTok的員工確實了解到他們的職位和發薪正受到威脅。戈德溫稱，一名叫瑞安（Patrick Ryan）的TikTok員工尋求他幫助。瑞安今年較早前由Google跳槽至TikTok任職技術項目經理，他認為政府的行為違憲，於是在網上發起眾籌發起法律挑戰。

美國憲法第五和第十四修正案保障人民的生命、自由和財產，免受政府「未經應有法律程序」的專斷行動損害。特朗普上周發出的行政命令，禁止美國個人及公司與TikTok及即時通訊應用程式微信（Wechat）的母公司交易，禁令在9月20日生效，但暫時仍未知禁令對為數1億的美國TikTok用家有何影響，也未知若TikTok繼續支薪給美國約1500名員工是否違法。