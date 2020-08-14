特朗普質疑賀錦麗公民身份　不符參選副總統資格

美國民主黨總統參選人拜登將夥拍加州黑人女參議員賀錦麗出戰11月的總統選舉，爭取連任的總統特朗普周四（13日）在白宮記者會，被問及有輿論質疑賀錦麗的公民身份時，稱聽到對方不符參選資格的說法，他不知觀點是否真確，相信民主黨揀選賀錦麗前會查清楚規定。

事緣保守派憲法律師伊士曼（John Eastman）在報章撰文，引用憲法第二條及第十四修正案，假設賀錦麗的牙買加裔父親與印度裔母親，當年在加州生下她時是持學生簽證入境，那她或不享有憲法賦予「只要在當地出生便有公民權」的權利。

特朗普被問及此事時指聽到有關賀錦麗的傳聞，他非常認真對待，不知是否真確，但會假設民主黨查清楚才選她為副總統參選人。特朗普又讚揚文章是由非常有資格及有才華的律師撰寫，其陣營的高級律師埃利斯（Jenna Ellis）較早前亦在Twitter分享該文，而共和黨全國委員會發言人則指，該黨無計劃挑戰賀錦麗作為民主黨副總統參選人的資格。

有學者反駁伊士曼的觀點，指出賀錦麗父母的出生地點是無關痛癢，憲法第十四修正案已列明公民權不僅賦予美國公民的子女，在美國領土出生的人士有同等權利。

特朗普陣營早年亦以同類的「身世陰謀論」質疑在夏威夷出生的前總統奧巴馬是否真的是美國人，該陰謀論最先是2008年由一批前國務卿希拉妮的支持者傳開，認為奧巴馬其實是生於肯尼亞，因此無資格擔任美國總統，而特朗普則於2011年要求奧巴馬公開其出世紙，至2016年特朗普競逐總統時，其陣營才發聲明承認奧巴馬在美國出生。