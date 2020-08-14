阻伊朗油輪運向委內瑞拉　傳美首度扣押

美國聯邦檢察官上月提出訴訟，要求扣押運往委內瑞拉的伊朗油輪上的汽油。美國官員周四（13日）稱華府近日已採取行動，首度扣押4艘涉嫌運有伊朗燃料、違反美國對伊朗制裁的船隻，但稱美方過程中沒有動用軍事武力。伊朗駐委內瑞拉大使否認涉事船隻及其船員來自伊朗。

《華爾街日報》及美聯社引述華府官員指，4艘船近日在公海被截獲，油船貨物已轉到其他船隻，目前駛往美國休斯敦，並指當船隻停泊碼頭後會有高官到場觀察。官員說，美方人員在扣押過程沒有動武以及沒有強行充公船隻，但他們威脅會制裁船員、船長和擔保人，強迫他們交出油輪貨物，現時已成為美國財產。

另一名官員透露，美國檢察官懷疑4艘油輪運載110萬桶汽油，但它們從沒有到達委內瑞拉，之後更失蹤，其中2艘船事後出現在非洲國家維德角附近。伊朗大使否認船隻屬於伊朗，批評是美國宣傳機器的謊言和心理戰。去年，美國曾試圖利用司法合作協議，扣查一艘被扣留在英國屬地直布羅陀的伊朗油輪，但未有成功。

與此同時，美國司法部積極切斷恐怖組織的資金來源，周四指從包括阿蓋德、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織的加密貨幣帳號，沒收數百萬計美元，形容是最大筆與恐怖主義有關的虛擬貨幣資金。司法部稱，上述組織在疫情期間出售虛假的個人防護裝備，再利用這些帳戶籌集資金，以資助恐怖活動。