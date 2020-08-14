新冠肺炎：拜登籲全民強制戴口罩　冀特朗普吸取教訓

美國民主黨總統參選人拜登與副手賀錦麗，周四（13日）繼續在新冠肺炎疫情問題追擊總統特朗普，主張所有美國州長應強制全民戴口罩，遏止病毒傳播，希望特朗普已得到教訓。

拜登與賀錦麗再次同場拉票，劍指特朗普應對疫情不力。拜登說，與公共衞生顧問商討後，認為全國民眾在未來3個月外出時應戴口罩，所有州份應強制推行，直指早前拖延呼籲民眾戴口罩造成不必要死亡個案，希望大家得到教訓，特朗普亦然。

賀錦麗則指，特朗普在疫苗問題經常說冠冕堂皇的說話，除非答得出民眾何時可接種，否則枉然，並指美國人在大選投票時亦質問特朗普「我何時可接種疫苗？」。另外，知情人士透露賀錦麗在選戰中有3個角色，分別是動員民眾投票及拉票、勾勒拜登的政策視野、處理針對特朗普的指控。

共和黨全國代表大會將於8月24日至27日舉行，特朗普會在最後一日發表接受共和黨總統候選人提名的演說。他周四向美媒表示，因應有「中國病毒」（意指新冠病毒），當日將在白宮戶外某一處草坪接受提名，料在空擴的地方可容納大群參加者。