報告指中國假帳號製影片攻擊特朗普　圖干預大選

社交媒體分析公司Graphika周三（12日）發表的報告顯示，大量中國假帳號7月中起在社交網發布影片，追擊美國總統特朗普，包括批評華府關閉中國駐休斯敦總領事館、抗疫手法、禁用中國應用程式TikTok等。報告又稱，雖然未有證據顯示這些帳號與中國政府有關，但發布的內容與北京立場一致。

Graphika揭露了親中網絡組織「Spamouflage Dragon」的活動，它製造政治訊息及商業垃圾郵件，攻擊批評中國的人及分裂美國社會，並將矛頭指向特朗普。自上月中，Spamouflage Dragon利用人工智能偽造帳號頭像，在多個社交平台每日發放一段影片攻擊特朗普，例如YouTube近日一段名為「當我投票支持特朗普，我近乎是自判死刑」的影片，內容吹捧民主黨總統候選人拜登、預期特朗普連任失敗。研究人員表示，這是該組織首次直接提及拜登。

報告續指，很多影片出現奇怪翻譯、英文口語水平參差，例如會將「美國」（U.S.）讀成「我們」（us），甚至出現直譯中文的句子。Graphika表示，這些假帳戶在疫情初期非常活躍，至6月開始轉移到白宮事務，以攻擊特朗普為目標。不過Graphika稱無法確定Spamouflage Dragon與北京的關係，也不清楚它的觀眾是否華裔或美國人。