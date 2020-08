科恩撰回憶錄《不忠》　倒戈揭特朗普黑材料

美國總統特朗普前私人律師科恩,早前因違反競選財務法及向國會作假證供被判囚3年。曾稱「願為特朗普擋子彈」的科恩即將出版回憶錄《不忠》,他在周四(13日)公開的新書前言表明,書中將描述特朗普如何在俄羅斯的幫助下勝出2016年大選,並將挖出特朗普的致命黑材料。白宮發言人則批評科恩謊話連篇,借機牟利。

回憶錄全名為《不忠︰總統特朗普前私人律師的真實故事》(Dislyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump,暫譯),出版社Skyhouse發聲明,形容該書將會是「本世紀最具破壞力的商業及政治恐怖故事」,內容是只有特朗普長年近身人物才會知道的秘聞。

科恩撰寫的3700字的前言,周四在網上公開。科恩形容,爭勝是特朗普的生存之道,他在2016年大選中獲俄羅斯協助舞弊而勝出。科恩又自詡是為特朗普藏起死穴的人,所以對之瞭如指掌。他更直指︰「如果我死掉了,他(特朗普)也不會介意。」

白宮發言人摩根斯頓(Brian Morgenstern)回應稱︰「他(科恩)謊話連篇,卻期望有人還會相信他,並可賣書牟利。媒體利用這名可憐又着急的男人去攻擊總統特朗普,是十分不幸。」53歲的科恩原為特朗普親信,涉為後者向曾發生關係的成人女星付掩口費,最終因多項罪名入獄。兩人在通俄案中翻臉後,特朗普曾斥科恩為「老鼠」。

另一方面,主張華府內有「深層政府」(deep state)叛徒,正密謀打擊特朗普的極右陰謀論運動「QAnon」,近期正大行其道。旗幟鮮明地支持QAnon主張的喬治亞州女商人格林(Marjorie Taylor Greene),近日更勝出了共和黨內的參議員初選,並在周三獲特朗普表態支持。她曾指黑人和拉美裔人士受黑幫和毒販把持、華府官員受到回教入侵,更指猶太裔的金融大鱷索羅斯與納粹合作,在黨內亦極具爭議。