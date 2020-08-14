Fortnite遊戲程式自設收費功能遭下架　開發商控蘋果觸犯反壟斷法

Fortnite在社交網上載諷刺蘋果壟斷的短片。

騰訊持股的美國電子遊戲Fortnite因違反支付準則，周四（13日）遭Google和美國蘋果公司從各自的應用程式商店中下架。遊戲開發公司Epic Games同日向加州地方法院提告，指控蘋果觸犯反壟斷法，並指對方的霸權阻礙競爭。

根據蘋果的收費政策，玩家在遊戲內付款後，蘋果便可抽取其中30%。Epic Games直接在Fortnite應用程式引入直接付款系統，繞過蘋果，蘋果因此宣布把遊戲下架。Fortnite的新付款系統亦出現在Google應用程式商店，因此Google把遊戲下架，Epic Games已向Google提告。

Epic Games已準備大約60頁的法律文件，又在社交網上發起「#FreeFortnite」的標籤活動，呼籲無法遊玩的用戶向蘋果尋求退款，並製作模仿蘋果經典「1984」廣告的短片作諷刺。

Epic Games表示，蘋果為報復而讓10億計裝置無法安裝Fortnite，呼籲消費者抗議。蘋果反指，Epic Games的改動有違反應用程式商店準則意圖。倘Epic Games勝訴，將影響科技巨企在遊戲方面的收益。