哈馬斯及IS等以電子貨幣集資　華府搗破檢200萬美元

美國司法部周四（13日）公布，成功搗破了多個回教激進組織以電子貨幣集資的計劃，包括巴勒斯坦武裝組織哈馬斯、恐怖主義組織阿蓋德和「伊斯蘭國（IS）」。有關組織的牟利手段包括向美國醫院售賣假冒的防疫物資，華府在行動出檢獲200萬美元（約1560萬港元），為美國針對武裝組織電子貨幣計劃的最大規模行動。

今次行動是由美國司法部、稅務局、聯邦調查局（FBI）和國土安全部聯手進行，除檢獲資金外，亦查封了300多個電子貨幣帳戶、4個網站和4個Facebook專頁。負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）指，探員在調查最後階段曾製作了模仿哈馬斯的網頁，進行30日臥底調查。

哈馬斯支部卡薩姆旅則在社交網招募比特幣捐款，但因加密不足而被華府人員查獲。此外，IS則開設了一個名為「口罩中心」的網站，透過Fb宣傳，試圖向美國醫院和安老院兜售假裝有美國食品及藥物管理局（FDA）認證的防疫保護裝備。該網站透過信用卡收款後，從未發貨。阿蓋德則以通訊軟件Telegram收取捐款。