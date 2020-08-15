英媒：中美或押後開會檢視貿易協議落實情況

有傳萊蒂澤（左）與劉鶴（右）將開會檢視貿易協議落實進度；圖為二人早前的合照。

中美貿易代表料於周六（15日）以視像會議形式開會，檢視首階段貿易協議落實情況。英國傳媒周六引述消息人士指，有關會議因日程安排問題而要押後。美國貿易代表辦公室（USTR）拒絕回應。

該名消息人士提到，押後原因是中方正舉行會議，強調這並不代表中美貿易協議存在任何問題，但未有定出新的開會日期。早前有傳，美國貿易代表萊蒂澤、美國財長姆紐欽及中國國務院副總理劉鶴，將於周六舉行視像會議，檢視中美首階段貿易協議的半年度執行情況。

另有消息指，中國國營石油公司已預訂多艘運油輪，準備於本月及9月運載至少2000萬桶美國原油前往中國，預期美國未來數周出口原油數量將大幅增加。

中國2018年曾向美國購買總值54.2億美元（約422.8億港元）原油，是美方最主要的原油買家。中方本年1月承諾，會在2017年進口量上，再增購185億美元（約1443億港元）能源產品，使本年全年進口能源產品總值達約250億美元（約1950億港元）。惟華府數據顯示，中方至6月30日為止，僅購買總值20.6億美元（約161億港元）的美國原油。