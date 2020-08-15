美媒：中美關係緊張　準備赴美華留學生成磨心

面對中美緊張關係升溫，加上新冠肺炎疫情影響，前往美國留學的中國學生慘成磨心。美媒近日訪問一對準備本年秋天赴美留學的中國男女，有人仍對「美國夢」充滿憧憬，亦有人已對美國不抱幻想。

《華盛頓郵報》周五（14日）報道，女學生阿敏（Haila Amin，音譯）與男同學林靜初（Jingchu Lin，音譯）年少時同為小學同學，兩人於本學季原本會前往美國升讀大學。其中阿敏獲維珍尼亞大學、加州大學聖巴巴拉分校及哥倫比亞大學與法國巴黎政治學院合辦的本科學位課程取錄，而林靜初則會前往耶魯大學求學。

然而，由於中國傳媒每日報道美國疫情及歧視亞裔新聞，兩人親友均勸他們不要赴美。本來屬意維珍尼亞大學的阿敏最後屈服，選擇哥大與巴黎政治學院合辦的本科學位課程，原因是首兩年課程是在法國上課，既避開中美不穩局勢之餘，學費也較便宜。她稱其「美國夢」仍未夢碎，但需要更多時間實現。

至於林靜初則因美國在華簽證服務仍未恢復，只能留在北京上遙距課程。對於美國總統特朗普一度表示，留學生只在網絡上課就不獲發簽證，林靜初指美方舉動猶如為中國留學生上一課「愛國教育」，讓他們欣賞中國，並對美國產生更多懷疑，感覺就像「美國視中國學生為用完即棄」。