北約波羅的海訓練　美加北極防空演習

美俄軍事角力加劇歐洲局勢，北約周五（14日）表示，加拿大、葡萄牙、西班牙及法國前一天在波羅的海展開空海綜合訓練，以提升成員國之間的合作性。美國及加拿大則即將在北極地區展開大型防空演習，明顯針對俄羅斯的威脅。

這場北約空海綜合訓練周四（13日）舉行，隸屬北約第一海上常備任務集群的加拿大皇家海軍護衞艦多倫多號及葡萄牙海軍護衞艦科爾特‧雷亞爾號，在駛往拉脫維亞首都里加途中期間，與執行波羅的海防空警備任務的法國空軍幻影2000戰機及西班牙空軍F18戰機，在北約一架空中預警機支援下，展開防空訓練。

北約表示，演習展示成員國的多領域能力，為該軍事組織有效的威懾及防禦提供支援；又指北約第一海上常備任務集群處於高的戰備狀態，巡邏由波羅的海到大西洋的歐洲北部水域。北約重申其目的是保護全體成員國的自由及安全。

隨着北極的戰略地位提升，該區近年成為兵家必爭之地。美國北美空防司令部周五宣布，美加兩國空軍下周一（17日）至下周五（21日）在北極舉行防空演習，範圍覆蓋博福特海到格陵蘭；美方將在演習派出F15戰機、KC10空中加油機及C17運輸機，加方出動CF18戰機、CP140海上巡邏機及CC150空中加油機。