孟晚舟律師交新資料　稱美方證據不可靠

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡聆訊繼續，其代表律師近日向加拿大法院提交新證據，聲稱美國用以證明對孟晚舟的指控之證據是不可靠及有缺陷。

根據公開的文件顯示，孟晚舟一方向法院提交專家證人供詞，包括小布殊時代出任美國國家安全顧問的貝林傑（John Bellinger），指美國政府從來無對因被第三方欺騙而違反經濟制裁的金融機構，施加刑事或民事制裁，任何有關孟晚舟令滙豐銀行陷入法律危機的說法，都不符美國政府過往做法。

孟晚舟的律師亦聲稱美方忽視華為向加拿大政府提交、孟與滙豐銀行開會時用到的PowerPoint簡報內容，而「消失」的頁數能證明孟晚舟有坦白華為與香港公司Skycom的關係，明言：「沒有銀行家開完會後會認為華為與Skycom保持距離，而是得知兩者在伊朗合作，華為按貿易及出口控制法規控制Skycom。」

律師又指，另有書面陳詞顯示一名華為副主席知悉華為與Skycom的關係，而非美方所講只得華為低層員工知悉華為控制Skycom銀行帳戶。孟晚舟被指隱瞞華為與Skycom的關係，以後者與伊朗進行非法交易。

辯方還指，上述資料反映美國引用的證據是不可靠及有缺陷，為拒絕引渡孟晚舟提供理據。法院料9月處理上述新證據，孟晚舟下周一（17日）再以電話形式出席引渡聆訊，其律師會要求加拿大檢方公開更多機密文件，以證明孟晚舟被捕時權利受損。