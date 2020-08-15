南加州華人恐禁微信　逾6萬人聯署反對

美國總統特朗普上周簽署行政命令，下令禁止中國即時通訊軟件微信在國內的任何交易活動。南加州多個華人居多的社區對此感到恐慌，周五（14日）有人在網上發起白宮聯署「微信不應被禁」請願，至今已超過6萬人簽署。

南加州聖加布里埃爾谷（San Gabriel Valley）及歐文市（Irvine）一帶都集中了華人，有華人居民指微信已成為生活的一部分，就像Facebook Messenger，但微信好用10倍。當地有部分微信用戶表示開始尋找其他替代的通訊程式，包括在日本流行通訊軟件Line及Facebook擁有的WhatsApp。

據指，美國每日有1900萬微信用戶。研究美國政策的布魯金斯學會（Brookings Institution），其研究員格茨（Geoffrey Gertz）表示微信在中美生意上，是無可取代的通訊軟件。有研究人員指此約定帶來恐懼，因爲中國移民人士都依賴這個平台。

微信一旦被禁，用戶將無法更新軟件，屆時將影響效能及牽涉安全問題。三藩市有主力推薦美國品牌予中國顧客的市場機構表示，已接獲大量電話查詢，因此已購買一年的虛擬私人網絡（VPN）預防無法在國內使用微信。