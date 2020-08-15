中俄反對　安理會否決延長伊朗武器禁運

美國特朗普政府對伊朗極限施壓，早前尋求聯合國安理會同意延長生效13年的伊朗武器禁運決議，安理會周五（14日）否決動議。美國國務卿蓬佩奧批評，安理會無法果斷地捍衞國際和平和安全是責無旁貸，投反對票的中國則反指美方動議於法無據，於理不通。美媒指，華府或採取單方面行動延長禁令。

伊朗武器禁運原定10月18日結束，美國政府警告不延長禁令將允許伊朗採購戰機、攻擊直升機、坦克、潛艇及射程達300公里的導彈。安理會15個成員國中，僅得美國及多明尼加共和國贊成動議，中國及俄羅斯反對，其餘國家棄權；決議案需9個成員國贊成才可通過。

蓬佩奧發聲明指，安理會無法堅守其基本任務，否決延長伊朗禁運，為全球最大的恐怖主義支持國在逾10年來首次沒有聯合國禁令下，購買及出售武器鋪路。他又指，以色列等阿拉伯國家支持延長禁運，但有外交人員憂慮伊朗會不再遵守更多《伊朗核協議》條款反擊。美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）形容結果充分反映安理會面對威脅時癱瘓及不作為的現況，對此感厭倦但不驚訝。

中國常駐聯合國代表張軍稱，美方早已名譽掃地，一直實施極限施壓政策違反聯合國有關伊朗核協議的決議，又指美國單方面退出核協議，根本無需安理會應許美方的制裁要求，今次結果充分體現美國奉行的單邊主義不會在國際得逞。

在投票前夕，俄羅斯總統普京與安理會常任理事國及德國、伊朗的領袖舉行視像會議，他呼籲各國避免令局勢升溫。