郵政署警告46州　或無法準時派送大選選票

美國大選臨近，新冠肺炎疫情或令大批選民改以郵寄方式投票。《華盛頓郵報》周五（14日）報道，郵政署上月去信46個州及華盛頓特區，警告今屆大選的郵寄選票或大增，當局無法保證能準時在11月3日選舉日前派送選票。

信件由郵政署副署長馬歇爾（Thomas Marshall）發出，警告選民若在選舉日臨近才寄出選票，可能會有選票無法準時送達而變廢票的風險，建議31個州的選民應在不遲於10月27日、即投票日前一周寄出選票，確保選票可獲點算。

報道指，部分州份預計要處理比平常多10倍的郵寄選票，收到郵政署的警告後，有州份開始採取法律行動尋求延長郵寄投票期限。在賓夕凡尼亞州，官員周四（13日）入稟要求州最高法院允許點算選舉日後3日才收到的選票。郵政署發言人則指，選舉官員及選民認實際地考慮如何執行郵寄投票，強調當局做足準備及有能力處理大選郵遞。

郵政署署長迪祖爾（Louis DeJoy）早前實施改革，減少郵件分類機器及削減開支等，被指會減慢派送速度。他周四去信郵政署員工，承認派件速度暫時減慢是改革的「意外後果」，但相信他帶來的「紀律」會提高郵政署在大選及郵寄高峰時期的表現。