繞過合適繼任人　署理國土安全部長被指非法委任

美國國會監察機構政府問責局（GAO）周五（14日）發表調查報告，指控國土安全部處理部長沃爾夫（Chad Wolf）及署理副部長庫奇內力（Kenneth T. Cuccinelli）的任命違法，已轉介國土安全部監察總長及國長跟進。

報告指，沃爾夫和庫奇內力的任命違反《聯邦空缺改革法案》，該法列明高官請辭後的繼任人次序。GAO認為，時任部長尼爾森在去年4月離職後，華府不當地繞過合適繼任人、網絡安全和基礎設施安全局局長麥卡利南（Kevin McALeenan），委任沃爾夫及庫奇內力，官員就此對繼任次序的修改亦應被視為無效。麥卡利南其後已辭職。

早於今年3月，聯邦法官已裁定庫奇內力的任命沒有遵從《聯邦空缺改革法案》，他推行的2項政策亦應廢除。GAO無權要求特朗普政府就報告內容採取行動，白宮表明無意行動，指出國土安全部獲國會授權任命署理部長，GAO的報告不只錯誤，更是可笑。

參議院少數派領袖舒默批評特朗普任命阿諛奉承的政客，是要實行其極端政策，而特朗普不是首次無視法案規定的接任原則。