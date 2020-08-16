刊質疑賀錦麗公民身份文章　Newsweek道歉

美國近日出現針對民主黨副總統參選人賀錦麗的「身世陰謀論」，事件緣於保守派憲法律師伊斯曼（John Eastman）在美媒Newsweek發表的評論文章。Newsweek上周五（14日）為文章引發的種族主義爭論及仇外心理道歉，但拒絕撤回該文。

伊斯曼日前發表文章，引用美國憲法第十四修正案，聲稱憲法沒有賦予出生公民權、即在美國領土出生自動成為公民，指出賀錦麗的非裔牙買加移民父親及印度裔移民母親當年在加州生下她，懷疑她是否享公民權，由此質疑賀錦麗的參選資格。

總統特朗普及保守派陣營其後以此大造文章，引及種族主義爭論。Newsweek一度為文章護航，解釋伊斯曼長期研究第十四修正案，不是有意激起針對賀錦麗的種族主義陰謀論。至上周五，Newsweek的評論部編輯漢默（Josh Hammer）及總編輯庫珀（Nancy Cooper）就文章成為散播種族主義及仇外心理的工具道歉，稱無法預視外界會這樣理解及武器化該文。不過，Newsweek不會撤回文章，僅會在網頁加上上述啟示。