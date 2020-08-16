特朗普再批郵寄投票災難　令美國成全球笑柄

美國總統特朗普上周六（15日）再次批評11月3日大選以郵寄投票的話，會令選舉變成災難，不知何時才有結果，讓美國成為全球笑柄。他又為其金主、郵政署署長迪祖爾（Louis DeJoy）辯護，指對方想令郵政署再次強大。

特朗普提到紐約州、新澤西州等地的初選大規模使用郵寄投票，認為繼續推動大選郵寄投票只會招致災難，永不知選舉何時結束，可能數月甚至數年才有結果。特朗普早前揚言不會向郵政署批發緊急資金，他當日改口指摘是民主黨累事，對方不願批出郵政署資金，除非華府同意他們的新冠肺炎援助方案。他稱願意簽令向郵政署提供資金及向國民派錢，而不是同意民主黨的方案。

迪祖爾是特朗普的金主之一，6月空降郵政署，上周推行改革措施，包括重整組織架構、削減人手、減少郵件分類機器等，被指是有意在大選前拖慢郵遞速度。上周六早上有數百名示威者到迪祖爾位於華盛頓特區的寓所外抗議，指控迪祖爾打壓選民。示威者敲鑼打鼓聲稱要「叫醒」迪祖爾。

較早前，郵政署監察總長上周五（14日）表示正調查迪祖爾是否涉及利益衝突，以及他近日對署方的改革。迪祖爾曾向特朗普捐贈270萬美元，並持有數百萬美元的郵政署夥伴企業及對手的股票。