魯哈尼批美輸得難堪　特朗普擬回彈伊朗制裁

聯合國安理會上周五（14日）否決美國提出延長伊朗武器禁運的決議，伊朗總統魯哈尼翌日形容美國輸得難堪。美國總統特朗普揚言會單方面啟動《伊朗核協議》的回彈機制（snapback），重新實施部分對伊朗的制裁，本周公布更多詳情。

決議案僅獲美國及多明尼加共和國贊成，中國及俄羅斯反對，其餘11個成員國棄權。魯哈尼上周六發表全國電視講話，稱：「我不記得美國為打擊伊朗而準備數月的決議，這只獲得一票（意指美國以外只有多明尼加支持），最大的成就是美國在這場陰謀被羞恥地擊敗。」伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）形容，在聯合國成立75年來，美國從未如此孤立。

特朗普同日在新澤西州見記者時聲言，華府會啟動回彈機制制裁伊朗。回彈機制是《伊朗核協議》條款之一，讓美國可在伊朗違反協議時重新實施制裁，但由於美國已退出協議，外界質疑華府是否有權引用回彈制度，亦有指美國仍是協議「參加者」，所以無問題。

在美國遭遇滑鐵爐之際，俄羅斯總統普京推動全球領導人峰會，商討避免在伊朗核協議問題加劇對抗。美國國務卿蓬佩奧表明特朗普不會參與，留待大選後再談。