華副外長與美眾議員視像會議　促停止負面言行

中美關係持續緊張之際，中國外交部副部長鄭澤光上周四（13日）與多名美國國會議員舉行視像會議。他敦促美國停止負面言行，與中方共同推動兩國關係回到正確軌道，強調中美合作符合兩國及世界的利益，中美對抗只會給兩國及世界帶來災難。

視像會議由中國人民外交學會及美國美亞學會合作舉辦，出席人士包括美國加州眾議員貝拉、佛羅里達州眾議員約胡、西維珍尼亞州眾議員米勒等。鄭澤光認為，美方在新冠肺炎疫情爆發以來，對中國搞污名化、向中方「甩鍋」推責，已激起中國人民強烈憤慨，敦促美方立即糾正錯誤，為中美抗疫合作創造有利條件，推動中美合作。

鄭澤光表示，美國一些政客出於政治私利，攻擊中國政治制度，企圖用謊言蒙蔽美國人民、欺騙國際輿論，嚴重毒化兩國關係氛圍，導致中美關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面，中方將繼續採取正當、必要行動，堅定不移捍衞國家主權。他奉勸美方立即停止打壓中國企業的霸凌行徑，為兩國經貿合作營造有利環境，停止歇斯底里的反華鼓譟，停止損人害已的做法。

鄭澤光強調，現時的中國比以往任何時候都更有定力和韌性應對各種風險挑戰，致力發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。他又指，中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出更大貢獻。

鄭澤光又強調，中方將繼續鼓勵中美兩國企業，開展互利合作；奉勸美方立即停止打壓中國企業的霸凌行徑，為兩國經貿合作營造有利環境，停止歇斯底里的反華鼓譟，停止損人害已的做法。