火星飛行器服役15周年　NASA分享照片慶祝

火星表面地貌與地球上的相似，圖為沙丘的頂部和波紋。

美國太空總署（NASA）的火星探測軌道飛行器（MRO），負責火星表面勘察的太空任務已踏入15周年。NASA為慶祝這一重大里程碑，將MRO拍攝到最令人嘆為觀止的圖像，放到網上公諸同好。NASA上周五（14日）另宣布，最快於10月下旬安排載人龍飛船（Crew Dragon）首次升空。

MRO配備的「高清圖像科學實驗鏡頭」（HiRise）自2006年以來，已拍攝到超過688萬張絢麗的火星鳥瞰圖。當中包括不少火星不為人知的地貌現象，如從火星上空297公里處捕捉到的高聳塵暴，陰影長度表明它超過800米高。

MRO離開地球服役多年，為科學家揭開很多火星的神秘面紗。MRO原定壽命只有5年至2010年11月，但由於其運作狀態仍然良好，故NASA已將其任務年期至少延至2020年代末。

NASA上周五宣布，太空探索科技公司（SpaceX）研發的載人龍飛船，由原定的9月延至最快於10月23日首次載人升空，運送4名太空人前往國際太空站。當中包括日籍太空人星出彰彥及另外三名美國人，他們將在太空站逗留6個月。