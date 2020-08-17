華使館送別休斯敦中方人員　美駐成都領館發最後微博

中美交惡，上月互關對方駐當地領事館。中國駐美國大使館官方Twitter周日（16日）發文稱，對駐休斯敦總領事館的中方人員離開美國感到遺憾。而美國駐成都總領事館上周五（14日）則發表最後一條微博，表示「會想念中國西南地區的人民」。

中國駐美國大使館的Twitter貼文附上一張中國國際航空公司於機場照片，文中表示，將永遠銘記對駐休斯敦總領事館為彌合分歧、加強中美關係所作的貢獻。貼文又表示將繼續推進該總領事館與美方建立的友誼，並祝中方人員「一路平安」。

美國駐成都總領事館則在官方微博發文稱，自1985年10月16日到2020年7月27日，該館與中國西南地區的人民一同推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作。這35年的每一天，他們的員工為數以千計的中國學子和旅行者發簽證，尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。發文附上一條長39秒的影片，片尾字幕顯示「我們會永遠想念你們」。

今年7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館。同月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並要求停止一切業務和活動。雙方領事館均在收到通知後3日如期閉館。