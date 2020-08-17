佩洛西急召眾議院復會　表決禁郵政署改革法案

美國郵政署署長迪祖爾削減署方開支，被指是有意拖慢11月大選郵寄選票派送。民主黨籍的眾議院議長佩洛西周日（16日）要求眾議員本周返回國會山莊，表決禁止改革郵政署的法案。民主黨眾議員亦要求迪祖爾出席該院聽證會，就削減開支減慢郵遞速度一事作供。

美國國會目前是休會期，佩洛西正召回眾議員表決一項保護郵政署的法案，禁止更改郵政服務於今年1月1日為止的安排。民主黨人亦要求迪祖爾及郵政署主席鄧肯（Robert Duncan）於下周一（24日）到眾議院監察及改革委員會作供，參議院少數黨領袖舒默直言若二人拒絕出席聽證會，應被解僱。舒默亦要求參議院多數黨領袖麥康奈爾召回議員開會討論郵政署問題，麥康奈爾發言人指暫無行程更新。

郵政署的緊急經費因白宮與民主黨未能就新一輪援助方案達成協議而擱置，白宮幕僚長梅多斯表示，對向署方提供100億至250億美元（約780億至1950億港元）新資金持開放態度。他亦明言白宮憂慮現時多州考慮在大選推行全民郵寄投票，會阻礙結果公布，可能拖延數月，而這是個問題，因為按憲法將會由眾議院議長、即佩洛西於明年1月20日負責揀選新總統。

麻省、維珍尼亞州、賓夕凡尼亞州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、華盛頓州等州份的檢察部門正準備採取法律行動，阻止郵政署改革，批評總統特朗普想以此打壓選舉。