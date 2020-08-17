羅馬尼亞拒受懷疑企業參建5G　華使館批美霸凌

美國加緊拉攏其他國家封殺中國科企華為，羅馬尼亞政府日前發表5G網絡立法草案，有官員明言要防止某些受懷疑的公司參與羅馬尼亞5G市場。中國駐羅馬尼亞大使館周一（17日）發聲明批評美國利用國家安全問題插手別國5G建設，公開脅迫盟友封殺華為，中方堅決反對這種赤裸裸的霸凌行徑和政治操弄。

根據羅馬尼亞的草案，規定由外國政府控制、無透明所有權結構、曾有不道德企業行為或在本國不受獨立司法系統監管的公司，將無資格競投羅馬尼亞5G建設，外界紛紛指華為在上述標準下，無可能可以參建羅馬尼亞5G。

羅馬尼亞大使館發言人表示，美國個別政客泛化國家安全概念，從插手干預別國5G建設，到公開脅迫盟友服從美國排斥華為，為阻止中國企業在5G領域取得領先優勢，動用國家力量在全球範圍內不擇手段進行打壓。發言人續指，美國亦爆出政府秘密監控民眾的「棱鏡計劃」及多宗後門事件，質疑到底誰的網絡不安全。

美國國務卿蓬佩奧早前到訪中東及歐洲多國，期間多次呼籲盟友警惕來自中國及俄羅斯的威脅，排除華為參與5G網絡建設。中國駐波蘭大使館周日（16日）亦發聲明批評蓬佩奧散播虛假消息，無端攻擊抹黑中國，妄圖挑撥中波關係，中方堅決反對。大使館奉勸蓬佩奧等美國政客，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止誣衊抹黑中國，停止將5G問題政治化。