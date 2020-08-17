美國欲牽制中國　擬有意在東北亞部署陸基中程導彈

美國退出《中程導彈條約》後，日媒指美國除有意在日本或南韓部署陸基中程導彈，藉以牽制中國，當中戰斧巡航導彈可能是優先選項。有內地軍事專家則指，五角大樓正研製的遠程高超音速武器，對中國更具威脅。

俄羅斯、南韓及日本媒體日前均引述美國總統軍控高級特使比林斯利稱，華盛頓打算在一些亞洲國家部署中程和中短程陸基導彈，強調基於中國「緊迫的威脅」，這是日本和其他國家希望擁有的防禦能力。

美國軍事網站日前暗示，如果美國打算在亞太部署陸基中程導彈，戰斧巡航導彈或是優先選擇。報導稱，比林斯利不久前參觀美國武器生產商洛克希德馬丁時，特意參觀新型常規巡航導彈地面發射系統，並表示這有助確保美國及歐洲與亞洲的盟國「抵禦侵略」。報導稱，五角大樓希望通過遠程戰爭削弱中國的領先地位。

內地軍事專家張學峰受訪時表示，美國在亞太地區已擁有為數眾多的海基、空基中程巡航導彈，在日本部署陸基巡航導彈的意義不大。相對以亞音速飛行、容易被攔截的戰斧巡航導彈，美軍正研製的遠程高超音速武器，速度更快、射程更遠、突防能力更強，是視為對付中國的撒手鐧。另一匿名軍事專家則認為，美軍在日本等國部署陸基戰斧巡航導彈是出於政治考慮，因為一旦發生衝突，美國軍艦可後撤到相對安全的距離，改用陸基發射系統進行攻擊。

另外，中國官方電視台近日在官方YouTube頻道發表一段多年前的紀錄片，片中一段裝甲車測試失敗畫面引發議論。該片內容是介紹解放軍05式兩棲裝甲車的發展歷程，畫面顯示，該裝甲車的早期原型車在渡江測試中突然冒煙沉沒，幸車上官兵無傷亡。片段稱，該款裝甲車其後幾經改良，最終克服缺點。