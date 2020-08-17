環太平洋軍事演習展開　規模大減僅10國參加

中美軍事角力升溫之際，全球最大規模的海上軍演環太平洋軍事演習（RIMPAC）周一（17日）起在美國夏威夷附近海域舉行，預定於本月31日結束。受到新冠肺炎疫情影響，軍演的時間和規模大減，只有美國、澳洲、日本等10國、共20艘船艦和5300名官兵參加，中國則未有獲邀。

環太平洋軍事演習每2年舉行一次，美軍今年較早前稱至少有26個國家參加，但最終只剩下美國、加拿大、澳洲、新西蘭、南韓、日本、新加坡、菲律賓、汶萊和法國。所有參與國派出的總船艦較上屆少逾一半，時間亦減半至僅兩周，參加人數更只有上屆的約五分之一。

軍演主要以海上活動為主，港口演習、派對、運動友誼賽等活動則要取消，以減少陸上群聚造成的播毒風險，參演的船艦在維修、加油和補充糧食時才會停靠夏威夷港口。日本海上自衞隊會派出直升機護衞艦伊勢號和護衞艦足柄號，南韓亦會派出兩艘驅逐艦，美軍則不會派航母參演。

夏威夷早前有1.2萬人聯署要求州長伊蓋，促請美國海軍及其他參與國取消軍演。內媒亦批評，美軍在民眾反對下堅持軍演。但美軍強調該軍演，對加強盟國關係及確保印太區域自由開放非常重要；又指軍演計劃修改後可大幅減低參與者及當地民眾受感染的風險。