9歲男童受訪求有家感動網民　喜獲5000份領養申請

美國俄克拉何馬州一個電視新聞節目上周五（14日）採訪當地一個兒童之家期間，院內一名9歲男童坦言自己已留院6年之久，但多年來都無人願意領養，他動情堅稱「只是想要一個爸爸和媽媽」的請求令人心碎。新聞播出後感動很多民眾，不足12個小時，來自全國多州、逾5000份領養該男童的申請雪片般湧至當地政府。

9歲的喬丹（Jordan）及弟弟布拉賽恩（Braison）自2014年起，由州內的人類服務部安排前往不同的寄養家庭暫住。喬丹6年來的日子過得艱難，無數次從一個寄養家庭搬到另一個寄養家庭，最終仍沒有一個家庭想收養他。不過，弟弟比喬丹幸運，去年獲養父母給予一個溫暖的家。

獨自留院的喬丹對弟弟獲領養羨慕不已，上周五適逢當地電視台訪問。喬丹表示長大後想成為一名警察，在此之前，他渴望能擁有一個永遠的家、叫一聲爸爸媽媽，甚至不在意由單親家庭收養。問及如可圓願，想許下哪3個願望時，喬丹稱：「有一個家，家，家。那是我唯一的願望。」

喬丹一番言論令人心酸，打動來自新澤西州、佛州等5000多人向電視台表示想給喬丹一個家，俄克拉何馬州的人類服務部為此要加班處理有關諮詢電話和電郵。該部門希望喬丹可在半年內願望成真，擁有一個愉快的童年，並表示正審核這些申請，理想家庭是住在州內，方便喬丹與弟弟見面。