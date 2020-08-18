民主黨舉行大會　重量級人物為拜登站台

美國民主黨周一（17日）起，將一連4天以視像形式舉行全國代表大會，焦點是正式提名前副總統拜登及黑人女參議員賀錦麗為黨內候選人，挑戰尋求連任的總統特朗普。

大會首晚會有多位重量級人物發表演說，包括早前曾與拜登爭奪候選人資格的佛蒙特州參議員桑德斯、紐約州州長科莫、前第一夫人米歇爾及共和黨籍俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）等。外間預期，他們將指出美國民眾面對的挑戰，以及拜登會如何團結國家。

有來自支持拜登陣營人士表示，大會首晚活動主題名為「我們是人民」（We the People），稱：「有一群人沉默的拜登選民，包括想投票給或將投票給拜登的共和黨人，這非常重要，讓他們知道自己並不孤單。」除上述人士外，前總統克林頓及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人亦會於不同日子亮相發言。

大會周四（20日）將正式提名拜登為總統候選人，是焦點所在。至於共和黨全國代表大會（RNC）則於下周一至下周四（24至27日）舉行，特朗普將接受黨內正式提名。