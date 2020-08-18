美軍：朝或擁60核彈　化武全球第3多

朝鮮半島局勢波譎雲詭，美韓周二（18日）起舉行今年首場戰區級聯合軍事演習；同日韓媒引述美軍報告內容指，北韓或擁有多達60枚核彈，以確保金氏家族政權的生存，而化學武器存量高達5000噸，數量是全球第3多。

是次美韓聯合軍演以電腦模擬形式舉行，假設北韓發起軍事挑釁，並分為防禦及反擊演習兩大部分。惟受新冠肺炎疫情影響，演習參與人數比往年少，並取消夜間演習，輿論認為總統文在寅任內收回戰時作戰指揮權的承諾無法兌現。

韓聯社昨天引述美國陸軍上月發表的報告，指美方推測北韓核彈數量介乎20枚至60枚，並有能力每年生產6枚核彈。報告寫道，北韓認為威脅動用核武，能阻止其他國家企圖推翻金氏政權，避免重蹈利比亞前領袖卡達菲的覆轍。

報告估計北韓擁有約20款化學武器，並很大機會使用配備化學武器的炮彈。此外，北韓亦研究生物武器，甚至有意把炭疽及天花武器化後搭載在導彈上。

另外，北韓官媒朝中社報道，勞動黨中央政治局常務委員會決定，周三（19日）召開第7屆中央委員會第6次全體會議，討論與決定發展革命及加強黨戰鬥力問題。

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