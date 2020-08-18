特朗普拒撥款郵政署　被指阻撓郵寄投票多州擬提控

美國郵政署在新冠肺炎疫情下面臨財困，總統特朗普政府拒撥款資助，外界質疑此舉旨在阻撓11月大選的郵寄投票。馬里蘭州總檢察長周一（17日）表明，將聯同15至20個其他州份就此提控。特朗普受訪時則否認有阻撓郵政署運作，周一拉票時又再次呼籲選民以郵寄以外的方式投票，強調「我們敗選只會是因為舞弊」。

馬里蘭州總檢察長弗羅殊（Brian Frosh）周一指，目前有15至20名民主黨籍的州檢察長，正在審查法律理據，去就特朗普政府拒為郵政署提供資金之舉提控。連共和黨籍的俄亥俄州總檢察長約斯特（Dave Yost）亦發信，要求特朗普應將郵政署的改革，延遲至大選後才推行。暫未知約斯特會否加入提控行動。

特朗普盟友、新任郵政署署長迪祖爾（Louis DeJoy）早前推行減省成本的改革，導致派件減慢，引起各方質疑。民主黨控制的眾議院周一舉行聽證會，調查有關改革是否拖慢了郵政署的運作，迪祖爾會現身答辯。眾議院民主黨黨團會議主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries）和眾議員劉雲平（Ted Lieu）更去信聯邦調查局（FBI），要求向迪祖爾展開刑事調查。