雙面諜落網：親人為反共組織成員　中國特務為此接近

美國司法部周一（17日）公布，於上周五（14日）拘捕懷疑「港產雙面諜」馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）。控罪書指馬玉清曾透露，中國國家安全部人員接觸自己，是為了接近其為反中共組織成員的85歲親人。該親屬被華府視為馬玉清的共犯，同樣曾任中央情報局（CIA）人員，有份向中方披露美國情報人員的身份。

控罪書指，該共犯代號為「CC#1」，生於中國上海，為馬玉清的親人。CC#1於1961年、即約26歲時移居加州洛杉磯，1967年加入CIA，於1971年升任為官員，續任至1982年。同年，馬玉清亦加入CIA。CC#1與馬玉清一樣，曾被派至東亞及太平洋地區，持有最高機密權限。但他其後被發現利用職權，不當地協助中國公民入境美國，在1983年辭職。

CC#1離開CIA後定居於洛杉磯，在1998年曾被判兩項向借貸機構作虛假陳述罪罪成。CC#1與馬玉清在2001年上旬，已曾與至少5名中國國家安全部情報官員，於香港的酒店內會面，並向中方披露了高度機密的美國國防情報，以及CIA臥底偽裝的身份等資訊。

馬玉清與中國國安部人員多次接觸後，在2006年以電郵請求CC#1幫中國國安部辨認疑為美方人員的身份，獲CC#1同意。CC#1在中國國安部的提供的5人相片中，認出了其中兩人，並披露了其身份。CC#1其後在2009年左右，曾於中國雲南與中國國安部人員碰頭。中國國安部人員在2010年，則曾透過電話建議馬玉清多聯絡CC#1，確認對方加入間諜活動。

美國聯邦調查局（FBI）的臥底在2019年偽裝成中國國安部人員接觸馬玉清，馬當時透露，自己是在居於中國時獲中國國安部主動接觸，對方找上自己是為了接近其親人CC#1。據指，CC#1為一個反中共組織的成員，而該組織被中國政府視為威脅。

美方控罪書無透露該反中共組織詳情，亦未有提及CC#1的成員身份性質為何、是否該組織內的間諜。控罪書又提及，現年85歲的CC#1罹患嚴重認知障礙病症，故FBI決定不向他發出拘捕令。