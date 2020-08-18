美媒指華府欲提升台灣地位　「只差未承認主權」

美國衞生及公共服務部部長阿扎（前譯阿薩爾）上周率團抵達台北，成為1979年以來訪台的最高級別美方官員。此外，華府持續對台軍售，並探討雙邊貿易協定談判。《紐約時報》周一（17日）分析指，台灣對美國抗衡中國大陸極為重要，華府正試圖提升台灣地位，只差未承認主權。

《紐時》指出，美國國家安全團隊目標讓美國走向與中國競爭及對抗的長期路徑，未來無論民主黨或共和黨人出任總統，都難以擺脫此格局。美國國防部前助理副部長柯伯吉，在執筆的國防戰略報告中強調和中國俄羅斯競爭。他指從軍事與可信角度來看，台灣具有無比重要的地位。

報道稱，美國友台官員與國會議員正想盡辦法明確展現美國挺台，以對中國釋放軍事訊號，讓美台盡可能接近國與國關係，「只差未承認主權」。美國前國安全顧問博爾頓曾公開呼籲全面外交承認台灣，但許多美方官員擔心此舉令陸美徹底決裂而有所保留。

有匿名美方官員指出，華府不太可能嘗試在台駐軍，但有可能派遣軍艦停靠台灣港口、派遣身著軍服的軍官訪台，以及在台灣展開訓練計劃。在本月初，台媒引述軍方消息指，台軍料向美國採購5項軍備，總值約為1572億元新台幣（約421億港元）。

陸美關係緊張之際，美國海軍一架EP3E電子偵察機周二（18日）飛過台北上空，往台南飛去。