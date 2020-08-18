港區國安法：尼克遜外孫警告「香港自由之光正熄滅」

《港區國安法》實施引起西方國家群起反對，美國多名政客名人先後開腔批評。美國已故總統尼克遜的外孫科克斯（Christopher Nixon Cox）近日受訪，指推行該法剝奪了很多港人的權利，警告「香港的自由之光真的在熄滅」。

紐約電台「WABC 770 AM」周日（16日）播出科克斯的訪問，期間談及香港問題。科克斯表示，北京強制推行《港區國安法》，奪去香港很多人的權利，比如是老師沒法按照自己想要的方式教育學生，民眾和學生也不能暢所欲言，談論抗爭。

科克斯預期，未來數年將有很多美國企業撤出香港，因為《港區國安法》對他們的風險太大，香港作為國際金融中心的地位亦將削弱，而新加坡會從中大為受惠。41歲的科克斯任職律師，曾於2008年協助時任參議員麥凱恩競選總統；而其外祖父尼克遜則是首位訪華的美國在任總統。

另外，中國科企字節跳動受到美國封殺之際，其較小的同業BIGO Technology計劃將伺服器從香港轉移至新加坡，擺脫《港區國安法》的限制。該公司強調其完全獨立於在中國的母公司歡聚集團，希望避免受到政治因素牽連。