特朗普出席競選活動　揚言終止依賴中國

美國民主黨全國代表大會揭幕之際，美國總統特朗普周一（17日）分別前往明尼蘇達州及威斯康辛州，出席爭取連任的拉票活動。他承諾，向把製造業職位由中國遷回美國的企業提供稅務優惠；又聲言自己將再多做4年總統。在威斯康辛州的集會附近有反對者示威，情況大致和平。

特朗普在明尼蘇達州曼卡多（Mankato）與支持者見面，發表長約一小時的演說。他矢言，會在10個月內創造1000萬個職位；如果企業把工作外判到中國，將取消他們與聯邦政府的合約。他又稱，若美企把製造業職位從中國遷回美國，將向他們提供稅務優惠。他揚言要「終止對中國的依賴」，又稱美國的經濟會強勢反彈，大讚近數月來的零售銷售數據，但7月的數據事實上比預期差。

特朗普其後轉往威斯康辛州奧什科什（Oshkosh）出席活動，在機場獲700名支持者迎接。群眾高呼「再多四年」的口號，當中不少人戴上口罩，但亦有人沒戴口罩，而座位之間社交距離欠奉。特朗普發言時聲稱美國的新冠肺炎數字比大部分國家好，又稱讚其推出的保就業計劃。

會上特朗普不忘批評民主黨總統參選人拜登是激進左派，為社會主義服務，並再次質疑他的認知能力。特朗普又批評民主黨全國代表大會部分演說是預先錄製，宣布自己下周將會在白宮直播接受共和黨的提名。惟此舉引起民主黨以至一些共和黨人的反對，指摘他把白宮「降級」為政治活動場地。