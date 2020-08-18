財長涉利益衝突終請辭　被批為杜魯多代罪

加拿大政府6月將新冠肺炎紓困資金委託予慈善組織We Charity管理，但該機構被爆出與總理杜魯多家族和財長摩爾諾（Bill Morneau）的家人關係密切，導致兩人受查。至周一（17日），摩爾諾宣布辭去財長及議員之職。在野保守黨批評，杜魯多是為了自保而借摩爾諾作替死鬼。

摩爾諾周一表明，自己是自願去職，並非受壓於杜魯多；他表示將不會再次競逐國會議席，並會尋求參選經濟合作與發展組織（OECD）下一任秘書長。早前有傳言指，摩爾諾與杜魯多不和；杜魯多當日則發聲明，肯定和感謝摩爾諾過往的工作，並表示已接受摩爾諾的辭呈，加拿大政府將支持他成為OECD下任秘書長候選人。

在野保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）事後在社交網批評指，摩爾諾辭職進一步反映政府陷入一片混亂，「政府泥足深陷於醜聞中，杜魯多不得不壯士斷臂，以求自保」。英媒則引述消息指，今次政局動盪，令加拿大商界認為政府無心處理經濟，對此感憂慮。