新冠肺炎：猶他州養殖場5水貂染疫　歐洲以外首次

美國農業部（USDA）周一（17日）證實，猶他州有2個水貂養殖場，共5隻水貂檢測到新冠病毒，是歐洲以外首次在水貂身上發現新冠病毒，相信是與人密切接觸時受到感染。

農業部早前接獲涉事養殖場報告，指場內水貂死亡率不尋常地高，於是對場內水貂展開檢測，結果發現多隻水貂感染新冠病毒。當局指涉事養殖場都曾有員工確診個案，而新冠病毒可以經緊密接觸由人傳給動物，但暫時沒證據顯示病毒可由動物傳給人類，官員正了解養殖場水貂如何染疫。

當局已將涉事兩間貂養殖場隔離，但沒有公布其所在位置，只稱是國內數一數二的養殖場。猶他州獸醫實驗室已為數隻死亡水貂完成驗屍，樣本轉交華盛頓動物疾病診斷實驗室，經過檢測後確定存在新冠病毒。丹麥、西班牙和荷蘭早前亦出現水貂染疫的病例，荷蘭曾撲殺100萬隻貂以防止病毒傳播。但美國農業部稱猶他州沒同類計劃，官員將指導工作人員採取其他安全措施，以防止疫情蔓延。

另外，周二（18日）展開新學年的加州洛杉磯聯合校區（LAUSD）周日（16日）宣布，本學年會為校區近50萬學生和逾6萬名教職員進行新冠病毒檢測。LAUSD總監博伊特納（Austin Beutner）受訪表示，雖然該校區幾乎所有學生本學年都是遙距學習，但由於公私營衞生及醫療部門未能提供病毒檢測，他們為確保學校可提供安全環境予學生，以及衡量是否重開校園，故決定由校區向師生提供周期性的病毒檢測。

博伊特納指，檢測最快本周開始，首先為目前在校園工作的校區職員檢測，下周起會為在校工作員工已申請兒童託管的子女檢測，最終希望校區所有師生都至少檢測一次。有關檢測計劃由校區與多間主要大學及科技公司合作提供。