最老女人瑞慶116歲生日　200曾孫到賀

美國最老女人瑞福特（Hester Ford）早前迎來116歲生日，家人提前兩天分批而至為她慶祝。英媒周日報道，這名最老女人瑞膝下兒孫滿堂，多達12名子女、48名孫兒和200名曾孫子女，慶生盛況令人讚嘆。

福特出生在南卡羅萊納州，在北卡羅萊納州夏洛特市長居59年，被認為是美國最長壽的女人瑞。上周六（15日）是福特的生日，不過礙於新冠肺炎疫情下無法舉行大型盛典，福特的家人決定為她舉行「流水式」生日派對，一眾親友鄰舍輪流駕車駛到福特家，響按或遙遠揮手向她道賀，並在屋前留下禮物。

派對片段可見，福特笑着坐在家門前，親友們戴着口罩及疏落地站在屋外，為她齊唱生日歌，場面溫馨感人。據報，夏洛特市市長尼爾斯更將8月15日定為「福特母親日」，以普天同慶。

福特認為自己生於1905年，但其確切出生日期仍有爭議，因為去年有美國人口普查局紀錄顯示，她其實出生於1904年，現年應是116歲。紐約市115歲女人瑞墨菲（Alelia Murphy）去年11月離世，一歲之差無阻福特接棒保持美國最長壽女人瑞。

14歲的福特1918年嫁給丈夫，57歲的丈夫已在1963年去世，她的壽命是其丈夫的2倍。福特現在仍能生活自理，並以助行架短程散步。對於長壽秘訣，她直言不清楚，稱「我只是活着，這是我所知道的全部」。