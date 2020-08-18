雙面諜落網：馬玉清曾在CIA任職　擁最高機密權限

被告馬玉清先後在美國中央情報局（CIA）及聯邦調查局（FBI）任職，期間可接觸機密程度不一的敏感信息。控罪書指他擁有「最高機密」（TOP SECRET）的安全權限，可以接觸的信息包括美方官員及線人身份、間諜情報技術、情報收集行動詳情等。

控罪書列出馬玉清的安全權限範圍，指他可接觸美國的機密國防信息，並曾接受間諜情報技術訓練，包括秘密通訊、監視偵測、行動安全的方式，以便為美國執行授權的情報活動。控罪書指，由於馬玉清與同案「一號共謀犯」（CC#1）的安全權限均為「最高機密」，所以美國政府信賴他們接觸敏感政府信息。

美國把國家安全信息分成3類，分別是「最高機密」、「機密」（SECRET）、「保密」（CONFIDENTIAL）；在「最高機密」類別，相關信息被視為一旦未經授權公開，可對國家安全構成重大損害。控罪書指馬玉清與CC#1任內簽署數份保密協議，意味他們明白未經授權公開機密信息，所帶來的損害及刑事處分。

控罪書披露，2004年8月11日，FBI為馬玉清進行一場安全簡布會，提醒他身處一個用作儲存機密資料的工作環境，因此工作期間不能使用任何個人裝置，包括手提電腦、手提電話、數碼相機等，不得用它們翻譯及儲存資料。