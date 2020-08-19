拜登成為民主黨總統候選人　感謝支持者

美國民主黨周二（18日）晚繼續舉行全國代表大會，正式提名前副總統拜登成為總統候選人，代表該黨於11月3日大選挑戰總統特朗普。拜登夠票獲提名後立即在Twitter發文，寫道：「接受民主黨提名成為總統候選人是我畢生榮幸。」

多間美媒報道，民主黨全美57個州份及屬地的黨代表，於周二的大會以虛擬形式展開歷時約30分鐘的總統候選人提名投票。民主黨在大會提名了拜登，以及於初選中段宣布退選的參議員桑德斯，各地代表按當地的初選結果投票，最終拜登取得3558張黨代表票，超過提名所需的2374張，桑德斯則獲1151票。

拜登將於美國時間周四（20日）晚接受提名並發表演說，他周二晚獲提名後與家人一同在特拉華州一間學校，以視像形式短暫現身大會，感謝所有支持者，說：「我從心底感謝所有人，這對我及家人來說就是整個世界。」拜登的妻子吉爾、女兒阿什利及孫兒女亦同場，展露歡顏，背後有汽球等裝飾。拜登感謝支持者時一度沒有戴口罩，把手罩拿在手上，之後戴回；吉爾同日稍後會於該學校發表演說。

拜登副手、加州女黑人參議員賀錦麗的丈夫，同一時間在Twitter分享賀錦麗在家中觀看大會直播的情況，上載賀錦麗身穿母校霍華德大學衞衣的相片。