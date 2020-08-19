國務院去信大學董事會　促捐贈基金剝離中國股票

美國國務院周二（18日）致函美國的大學，敦促各大學剝離旗下捐贈基金所持有的中國股票，警告學校要做好準備，因為持有該些中國股票之後可能會有麻煩。

美媒報道，負責經濟增長、能源和環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）去信美國的大學董事會，寫道：「為了應對上市標準收緊導致中國公司在明年年底前從美國大量退市的潛在結果，對美國大學捐贈委員會而言，剝離持有的中國公司股票將是謹慎之舉...持有該些股票還面臨與中國公司不得不重列財務狀況相關的高風險。」

國務院還在信中警告大學，中國對大學校園的影響力日益增強，美國正加速對所謂「中國非法資助研究項目、竊取智慧財產權和延攬人才」的調查。

該份警告再一次反映出美國官員正致力阻止投資資金流入中國公司。此前，美國國務卿蓬佩奧在2月對美國州長們表示，一些退休基金正為中國提供了便利。

報道引用2019年的一項調查指，為了賺取收益，美國退休基金和大學捐贈基金對中國股票的投資規模達數以十億美元計。該些投資幫助推動了阿里巴巴等全球巨頭的成功，也提振了諸如人工智能公司商湯科技之類的後起之秀，後者早前已被納入禁止在美國開展業務的中國科技公司名單。

除了風險投資，捐贈基金的被動投資資金投向中國公司的金額也愈來愈多，美國政客稱該些公司涉及侵犯人權和威脅國家安全。由於國際指數公司MSCI Inc.已將中國股票納入其基準新興市場指數，因此未來市場對中國股票的被動投資有可能會持續增多。