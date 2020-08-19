新聞剖析︰對華政策成選戰重點　拜登上任或急轉彎

中美關係緊張之際，美國將迎來激烈選戰，對華政策自然成為候選人唇槍舌劍的戰場。上任以來開打中美貿易戰、屢將新冠肺炎歸咎於中國的總統特朗普，就曾多次炮轟民主黨總統候選人拜登對華軟弱。在輿論壓力下，拜登在初選期間亦曾多次批評中國，但同時表明有意撤銷對華的關稅，以多邊合作模式應對中國。

拜登在初選期間，表明應就不公平的環境與貿易操作向中國問責，但並非以單邊關稅的手段，批評特朗普政府用錯誤方法對付中國，揚言上任後會撤銷對華的懲罰性關稅。他主張與其他民主國家合作，建立一個中國「無法忽視」的國際聯盟，以多邊合作模式改變中方的貿易行為，令其改用正確方法與世界貿易組織打交道。

特朗普曾多次指拜登對華軟弱，中國恨不得對方成功當選總統；拜登則反批特朗普站在自由世界的對立面，又指對方被中國「玩弄」和「敗陣」。在人權爭議方面，拜登曾表示會就《港區國安法》向中國實施經濟制裁，又會加強阻止新疆強迫勞動下生產的產品進口美國。但分析認為，拜登雖然口稱對華強制，但抗衡中方軍事和經濟擴張的實際方針卻欠奉。