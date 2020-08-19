參院新通俄報告　揭馬納福特與俄諜頻繁接觸

美國大選正式開打之際，國會參議院情報委員會周二（18日）公布第5份、亦是最後一份通俄報告，首次披露涉案的烏克蘭親俄商人基里姆尼克（Konstantin Kilimnik）是俄羅斯情報人員，並與美國總統特朗普前競選經理過從甚密。委員會認為，特朗普競選團隊成員經常跟與克里姆林宮有關的人接觸，對美國構成主要反間諜威脅。

該報告長達1000頁，大部分內容被塗黑，基本上支持前特別檢察官米勒的通俄調查結果，沒有足夠證據顯示特朗普競選團隊有勾結俄羅斯。報告以顯著篇幅交代馬納福特與基里姆尼克的關係，形容馬納福特可接觸高層競選活動，而且願意與基里姆尼克分享資訊，對反間諜構成嚴重威脅。

馬納福特亦被指與俄羅斯情報人員入侵及外洩，2016年民主黨總統候選人希拉妮的電郵有關，目的是打擊希拉妮選情，助特朗普勝選；基里姆尼克亦與此事相關，而當年最先發放希拉妮電郵的「維基解密」可能知悉它正協助俄方的情報干預努力。基里姆尼克否認是俄羅斯情報人員，反駁指控純粹是基於幻想及誤解。

報告還稱，俄方利用特朗普當選後的過渡團隊沒有公務經驗、反對前朝奧巴馬政府政策及特朗普有意加強與莫斯科的關係，尋求與特朗普政府建立非官方聯絡方式進行外交接觸。

特朗普回應時再批評通俄調查是大騙局，不知俄羅斯總統普京下令入侵民主黨電郵一事。特朗普陣營指出，報告顯示俄羅斯政府與2016年競選團隊之間無勾結。民主黨總統候選人拜登陣營則指，特朗普4年前歡迎俄羅斯的協助，今年亦再次指望俄方。