通俄報告揭特朗普早年致函普京 稱「我是你的狂迷！」

美國大選將於今年11月舉行，國會參議院情報委員會周二（18日）公布最後一份通俄報告中，刊載總統特朗普多年前寫給俄羅斯總統普京的3封信，引來媒體關注。其中在2007年的一封信中，當時還未成為美國總統的他向普京寫道「我是你的狂迷！」

特朗普2007年致信恭賀普京成為美國《時代》雜誌年度風雲人物，他寫道︰「親愛的普京總統，恭喜你成為《時代》雜誌年度風雲人物，你絕對當之無愧。或許你之前已聽說過，我是你的狂迷！好好保重。」

第二封信寫於2013年6月26日，特朗普在信中寫到「我們將2013年環球小姐選美比賽帶到莫斯科，是62年歷史以來首次。我們拒絕了其他競賽國家，偏好俄羅斯。我借此機會私人邀請你11月9日作為嘉賓出席。」信件左下方出現一句手寫的句子︰「世上最漂亮的女人們！」

至於第三封信則是特朗普2013年9月13日再次給普京寫信，他再次邀請普京作為嘉賓出席環球小姐選美比賽。特朗普在信內寫道︰「我將在選美比賽前幾天去到莫斯科，不管甚麼原因如果你想見我，都將是我的榮幸！期待和你相見！」

美國《紐約時報》記者在Twitter取笑特朗普的信件是「追星信」，不過根據美國媒體報道，普京當年沒有赴約出席環球小姐選美比賽，也回信稱未能與特朗普見面。特朗普周二被問及有關報道，他就指自己未讀有關報道，拒絕評論。